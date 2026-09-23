TPI condena ex-líder rebelde centro-africano por crimes contra a humanidade

O Tribunal Penal Internacional (TPI) declarou culpado, nesta quarta-feira (23), um ex-comandante rebelde da República Centro-Africana por crimes contra a humanidade cometidos em 2013, em plena guerra civil.

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Mahamat Said Abdel Kani, 56 anos, foi um dos principais líderes do grupo rebelde Seleka, de maioria muçulmana, que derrubou em março de 2013 o presidente François Bozizé e mergulhou um dos países mais pobres do mundo em um violento conflito sectário.

O tribunal o considerou responsável por supervisionar espancamentos e maus-tratos "contra pessoas detidas que eram consideradas apoiadoras do ex-presidente Bozizé quando chefiou uma unidade especial da polícia entre 12 de abril de 2013 e 30 de agosto de 2013".

Said balançou a cabeça em sinal negativo quando a presidente da corte, Miatta Maria Samba, citava os crimes.

"Após analisar as evidências apresentadas no julgamento, os juízes concluíram que Mahamat Said é culpado, além de qualquer dúvida razoável, dos crimes de encarceramento ou outra forma de privação grave da liberdade física, tortura, perseguição e outros atos desumanos, que constituem crimes contra a humanidade", declarou o tribunal.

O TPI anunciará a pena posteriormente.

Said foi absolvido de três acusações de crimes de guerra.

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