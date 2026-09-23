Houthis ameaçam atacar interesses americanos em caso de apoio à Arábia Saudita

Os houthis do Iêmen atacarão os interesses americanos na região se Washington apoiar a Arábia Saudita ou tentar uma intervenção no Estreito de Bab el-Mandeb, advertiu um conselheiro militar em entrevista à AFP.

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"Se os Estados Unidos ousarem intervir militarmente com suas frotas ou tentarem tomar o controle de Bab el-Mandeb, isto será uma linha vermelha para eles e para qualquer outro", declarou Abed Mohamed al Thawr na terça-feira em Sanaa.

"Caso se arrisquem a apoiar a Arábia Saudita com ataques aéreos ou apoio aéreo (...), consideraremos como alvo qualquer interesse americano que se encontre ao nosso redor", acrescentou.

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