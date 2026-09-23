Presidente chinês viaja aos Estados Unidos para reunião com Trump

O presidente da China, Xi Jinping, viajou nesta quarta-feira (23) para os Estados Unidos, para uma aguardada reunião com seu homólogo Donald Trump, na qual ambos devem buscar prolongar a distensão entre as duas potências.

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Xi iniciou a viagem a bordo de um avião especial, acompanhado de sua esposa, Peng Liyuan; do chanceler chinês, Wang Yi; e de Cai Qi, membro do Comitê Permanente do Politburo do Partido Comunista, entre outros dirigentes, informou o canal estatal CCTV.

Ele deve desembarcar nos Estados Unidos durante a noite de quarta-feira, no horário de Washington.

O comércio e a inteligência artificial figuram como temas prioritários da agenda durante a visita. Porém, estes são apenas dois dos vários pontos de divergência entre Pequim e Washington, que incluem as guerras contra o Irã e na Ucrânia, as reivindicações chinesas sobre Taiwan, a rivalidade tecnológica ou o fornecimento de semicondutores.

No ano passado, as duas maiores economias do mundo se envolveram em uma guerra comercial com consequências globais. Trump e Xi concordaram com uma trégua em outubro de 2025, na Coreia do Sul, e a consolidaram durante uma visita de Trump a Pequim em maio.

Esta será, no entanto, a primeira visita de Xi à Casa Branca em mais de 10 anos. Trump oferecerá um jantar de Estado na noite de quinta-feira e, no dia seguinte, também o receberá para tomar chá e visitar os Arquivos Nacionais.

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