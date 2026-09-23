Avião iraniano pousa na China apesar das ameaças de sanções dos Estados Unidos
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Um avião da Mahan Air que decolou de Teerã pousou no sul da China, apesar das ameaças do governo dos Estados Unidos de "fechar" as companhias aéreas iranianas e punir quem fizer negócios com elas, informou nesta quarta-feira (23) um site de rastreamento de voos.
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O voo IRM093 pousou em Guangzhou às 16h39 (5h39 de Brasília) desta quarta-feira, segundo o FlightRadar24. No entanto, o voo não aparece na página oficial do aeroporto internacional de Guangzhou Baiyun.
O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu na segunda-feira, em entrevista ao canal CNBC, que em 23 de setembro "as companhias aéreas iranianas serão fechadas em todo o mundo", no contexto da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã há quase sete meses.
"Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens" e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, "será excluída do sistema do dólar".
As companhias aéreas iranianas operam rotas diretas regulares com várias cidades chinesas, entre elas Pequim, Xangai e Guangzhou.
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