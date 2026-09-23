Avião iraniano pousa na China apesar das ameaças de sanções dos Estados Unidos

Um avião da Mahan Air que decolou de Teerã pousou no sul da China, apesar das ameaças do governo dos Estados Unidos de "fechar" as companhias aéreas iranianas e punir quem fizer negócios com elas, informou nesta quarta-feira (23) um site de rastreamento de voos.

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O voo IRM093 pousou em Guangzhou às 16h39 (5h39 de Brasília) desta quarta-feira, segundo o FlightRadar24. No entanto, o voo não aparece na página oficial do aeroporto internacional de Guangzhou Baiyun.

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu na segunda-feira, em entrevista ao canal CNBC, que em 23 de setembro "as companhias aéreas iranianas serão fechadas em todo o mundo", no contexto da guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra o Irã há quase sete meses.

"Se pousarem, não serão reabastecidas, não receberão serviços de pouso, não poderão vender passagens" e qualquer pessoa que o fizer, acrescentou, "será excluída do sistema do dólar".

As companhias aéreas iranianas operam rotas diretas regulares com várias cidades chinesas, entre elas Pequim, Xangai e Guangzhou.

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