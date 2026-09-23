Para o Brasil 'nunca existem jogos amistosos', diz Ancelotti antes da partida contra a Índia

O técnico do Brasil, o italiano Carlo Ancelotti, afirmou que a equipe leva muito a sério a partida contra a Índia, na próxima semana, porque, para a seleção pentacampeã mundial, "nunca existem jogos amistosos".

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O Brasil enfrentará a Índia em Calcutá no dia 3 de outubro, a primeira partida da Seleção em um país onde o futebol desperta uma grande paixão, apesar da preferência esmagadora pelo críquete.

Também será uma oportunidade para o público local ver de perto uma das equipes mais emblemáticas do mundo.

"O Brasil tem torcedores em todos os cantos do mundo", declarou Ancelotti, citado pelo jornal The Times of India. "É um prazer jogar na Índia, não apenas pelos torcedores brasileiros, mas também pelos torcedores da Índia", acrescentou.

Embora se trate de uma partida sem nada em disputa, o experiente técnico italiano, de 67 anos, disse que o Brasil encara o encontro com máxima seriedade: "É um jogo preparatório, um amistoso, mas para nós nunca existem jogos amistosos".

A Índia, número 138 no ranking da FIFA, nunca se classificou para uma Copa do Mundo, mas o futebol é muito popular, especialmente em Calcutá e na cidade de Kochi (sul).

Ancelotti afirmou que o confronto também oferecerá ao Brasil a oportunidade de conhecer uma nova cultura futebolística.

"Temos que conhecer outras nações, outras culturas. Estamos acostumados a disputar amistosos contra estilos diferentes", ressaltou o técnico, que assumiu o cargo no ano passado.

"A Índia será emocionante. É verdade que a Índia não tem grande experiência, mas para nós é importante saber como jogam. Nunca estive na Índia. Estou muito empolgado para viajar a Calcutá", disse.

Embora a seleção brasileira nunca tenha jogado na Índia, o rei Pelé visitou o país asiático em 1977 e 2015.

A delegação brasileira chegará ao país asiático depois de disputar dois amistosos contra a Austrália, na próxima sexta-feira em Townsville e no dia 29 de setembro em Brisbane.

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