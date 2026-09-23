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Rebeldes do norte da Etiópia tomam o controle de aeroporto regional

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AFP
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Repórter
23/09/2026 06:22

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As forças rebeldes da região de Tigré, no norte da Etiópia, tomaram o controle do aeroporto da capital regional, informaram nesta quarta-feira (23) à AFP fontes locais. 

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Entre 2020 e 2022, a Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF), que controla a região, travou uma devastadora guerra civil com o governo federal, que provocou quase 600.000 mortes, segundo estimativas da União Africana.

Os confrontos esporádicos dos últimos meses provocaram o temor de um retorno da guerra.

"Quando estávamos a caminho do aeroporto para trabalhar, nosso supervisor ligou para o motorista e disse que o aeroporto havia sido tomado pelas forças de Tigré. Como não havia voos, ele nos disse para voltar para casa", declarou à AFP um funcionário do aeroporto de Mekele, a capital regional.

A informação foi confirmada por uma fonte de uma força de segurança estrangeira baseada na Etiópia. O país enfrenta vários movimentos insurgentes, inclusive dentro de Oromia e Amhara, suas regiões mais populosas.

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dyg/er/pc/mas/fp

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