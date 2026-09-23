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Homens armados matam 11 pessoas na Áudáfrica

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AFP
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Repórter
23/09/2026 06:11

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Homens armados invadiram uma residência na cidade sul-africana de Durban e mataram 11 pessoas, informou nesta quarta-feira (23) o chefe do governo local.

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"As vítimas, entre elas uma mulher grávida, estavam reunidas em uma casa pouco antes das 23h00 (18h00 de Brasília) de terça-feira, quando os criminosos armados entraram no local e abriram fogo", disse à AFP Thamsanqa Ntuli, chefe do governo provincial de KwaZulu-Natal, cuja principal cidade é Durban.

Ele acrescentou que duas pessoas sobreviveram ao ataque, que não teve a motivação determinada.

"O incidente deixa a comunidade profundamente chocada e com muita dor", declarou Ntuli.

A África do Sul está inundada por armas de fogo, legais e ilegais, e os tiroteios são frequentes, muitas vezes provocados por rivalidades entre gangues e pela concorrência entre negócios informais.

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ho/yad/mas/arm/fp

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