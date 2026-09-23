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Ataque russo contra cargueiro no Mar Negro mata o capitão do navio, afirma Ucrânia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
23/09/2026 06:11

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Um ataque russo contra um navio de carga comercial no porto de Odessa, sul do Mar Negro, matou o capitão da embarcação, informaram as autoridades ucranianas nesta quarta-feira (23).

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Os ataques contra navios comerciais aumentaram nos últimos meses, enquanto Rússia e Ucrânia tentam atingir as exportações de seu rival.

"O inimigo atacou um navio de carga comercial que tinha bandeira de Antígua e Barbuda", declarou o governador da região de Odessa, Oleg Kiper. "O capitão do navio, um cidadão ucraniano, morreu", acrescentou.

O navio avançava pelo Mar Negro quando foi atacado, informou a Autoridade de Portos Marítimos da Ucrânia.

Pelo menos 226 navios civis e comerciais foram atingidos no Mar Negro desde que a Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, informou a câmara marítima turca IMEAK. 

Quase 70% (163 ataques) aconteceram nos primeiros oito meses deste ano. A Turquia enviou uma proposta à Rússia e Ucrânia para estabelecer o fim dos ataques contra navios civis, mas até o momento não recebeu resposta.

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bur-brw/phz/pc/erl/fp

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

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