Ataque russo contra cargueiro no Mar Negro mata o capitão do navio, afirma Ucrânia
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Um ataque russo contra um navio de carga comercial no porto de Odessa, sul do Mar Negro, matou o capitão da embarcação, informaram as autoridades ucranianas nesta quarta-feira (23).
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Os ataques contra navios comerciais aumentaram nos últimos meses, enquanto Rússia e Ucrânia tentam atingir as exportações de seu rival.
"O inimigo atacou um navio de carga comercial que tinha bandeira de Antígua e Barbuda", declarou o governador da região de Odessa, Oleg Kiper. "O capitão do navio, um cidadão ucraniano, morreu", acrescentou.
O navio avançava pelo Mar Negro quando foi atacado, informou a Autoridade de Portos Marítimos da Ucrânia.
Pelo menos 226 navios civis e comerciais foram atingidos no Mar Negro desde que a Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia, em fevereiro de 2022, informou a câmara marítima turca IMEAK.
Quase 70% (163 ataques) aconteceram nos primeiros oito meses deste ano. A Turquia enviou uma proposta à Rússia e Ucrânia para estabelecer o fim dos ataques contra navios civis, mas até o momento não recebeu resposta.
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