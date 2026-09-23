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Itália fecha segundo nível do Coliseu após morte de trabalhador

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AFP
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Repórter
23/09/2026 06:11

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O segundo nível do Coliseu de Roma, uma importante atração turística, foi fechado nesta quarta-feira (23) após a morte de um trabalhador no local, informou o Ministério da Cultura italiano.

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"Andrea Moretti, um trabalhador especializado em acesso por corda (...) faleceu ontem à noite dentro do Anfiteatro Flavio após um acidente de trabalho", informou o ministério.

"Como sinal de luto, o Parque (Arqueológico do Coliseu) decidiu fechar ao público, durante o dia, a área do segundo nível onde ocorreu o acidente", acrescenta o comunicado, que não revela mais detalhes, mas afirma que a polícia está trabalhando para determinar as circunstâncias do incidente.

O ministro da Cultura, Alessandro Giuli, expressou as "mais profundas e sinceras condolências a todos pela morte sem sentido de um jovem enquanto trabalhava".

O Coliseu, o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 50.000 espectadores, foi construído no século I e recebeu eventos como caçadas de animais e combates de gladiadores. O monumento recebe até 20.000 visitantes por dia na alta temporada.

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ide/yad/mas/pc/fp

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