Líder opositora é impedida de retornar à Venezuela
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O retorno da líder opositora venezuelana María Corina Machado de seu exílio no Panamá voltou a ser impedido nesta terça-feira (22), confirmaram à AFP fontes de seu partido, Vente Venezuela, sem identificar os responsáveis.
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A ganhadora do Nobel da Paz já fez diversas tentativas de retornar ao país, uma delas após o duplo terremoto de junho.
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