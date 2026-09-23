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Líder opositora é impedida de retornar à Venezuela

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AFP
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Repórter
23/09/2026 00:18

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O retorno da líder opositora venezuelana María Corina Machado de seu exílio no Panamá voltou a ser impedido nesta terça-feira (22), confirmaram à AFP fontes de seu partido, Vente Venezuela, sem identificar os responsáveis.

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A ganhadora do Nobel da Paz já fez diversas tentativas de retornar ao país, uma delas após o duplo terremoto de junho.

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afc/pgf/nn/lb

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