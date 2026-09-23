Vale do Silício cria sua própria escola para substituir universidade

A empresa de capital de risco mais importante do Vale do Silício lançou uma escola privada para substituir com um curso de curta duração o estudo universitário, no momento em que parte da elite tecnológica americana questiona o interesse pelo ensino superior tradicional.

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A Horowitz Andreessen Academy (HAA) é apoiada por Marc Andreessen e Ben Horowitz, dois grandes nomes da tecnologia, fundadores da gigante do capital de risco Andreessen Horowitz.

"Acreditamos que esta pode ser uma instituição de elite que atraia talentos de primeiro nível, que prepare os estudantes para o futuro, em vez de ficar parada no passado", publicou no X o CEO da instituição, Gagan Biyani.

A escola promete aos alunos palestras de líderes do setor tecnológico, como os da Nvidia, Microsoft e do Uber. O empreendimento captou US$ 42 milhões junto a investidores.

Biyani explicou que o programa substituirá cursos com muitas aulas teóricas por projetos próprios voltados para negócios.

Vários líderes do setor tecnológico abandonaram os estudos antes de se formar, como Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Facebook) e Steve Jobs (Apple), e são citados com frequência no Vale do Silício como exemplos de que um diploma não é necessário para construir uma empresa de sucesso.

As inscrições estão abertas para um ano-piloto gratuito com cerca de 50 alunos a partir de setembro de 2027, que vai anteceder a versão paga, com duração de dois anos, cujo custo será semelhante ao de uma universidade privada de elite, segundo Biyani.

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