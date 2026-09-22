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Trump e Delcy se reuniram em Nova York (Casa Branca)

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AFP
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Repórter
22/09/2026 23:42

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reuniu-se com a presidente encarregada da Venezuela, Delcy Rodríguez, em Nova York, paralelamente à Assembleia Geral da ONU, informou uma fonte da Casa Branca nesta terça-feira.

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Esse foi o primeiro encontro entre os dois desde que Delcy assumiu o poder, após a captura do presidente Nicolás Maduro e de sua mulher durante uma operação militar dos Estados Unidos, em janeiro.

Do lado americano, os secretários de Estado e do Tesouro, a chefe de gabinete e o assessor Stephen Miller participaram do encontro, informou a fonte.

A viagem de Delcy a Nova York marca a primeira participação de um líder venezuelano na Assembleia Geral desde 2018. Ela se reuniu ontem com o secretário-geral da ONU e com representantes de três grandes instituições financeiras internacionais.

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bur-jz/nn/lb

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