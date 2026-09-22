EUA e Guatemala anunciam aliança de promotores para enfrentar 'narcopolíticos'

Os governos de Estados Unidos e Guatemala anunciaram nesta terça-feira uma aliança entre promotores dos dois países para fortalecer o combate ao crime organizado, aos cartéis das drogas e a seus aliados "narcopolíticos".

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O acordo foi assinado durante uma visita de nove promotores de diferentes distritos federais dos Estados Unidos, que se reuniram na Cidade da Guatemala com o presidente Bernardo Arévalo e com funcionários do alto escalão das áreas de segurança e justiça.

"Os promotores que nos acompanham hoje estão aqui para fortalecer esses laços com o Ministério Público e perseguir narcotraficantes, seus aliados e aqueles que lhes facilitam proteção, incluindo narcopolíticos", disse o encarrregado de negócios da embaixada americana, Jorgan Andrews.

A política da Guatemala está sob constante escrutínio, devido à denúncia de ligações entre políticos, funcionários do alto escalão e empresários com grupos criminosos e narcotraficantes.

Andrews informou que a aliança com o governo Arévalo visa a conter o fluxo de narcóticos para os Estados Unidos e fortalecer a capacidade da Guatemala de investigar casos que serão julgados em tribunais americanos.

O procurador-geral da Guatemala, Gabriel García Luna, descreveu o acordo como "histórico" e ressaltou que o "combate à narcopolítica" será feito com "investigações técnicas e objetivas".

O acordo entre promotores foi assinado no mesmo dia em que a aliança regional Escudo das Américas, da qual a Guatemala faz parte, anunciou um pacto para combater 24 grupos criminosos na região.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

hma/mvl/lb