Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é hospitalizada com enxaqueca

A ex-primeira-dama e candidata ao Senado Michelle Bolsonaro (PL-DF) foi hospitalizada nesta terça-feira (22), em Brasília, devido a uma enxaqueca, informou o centro médico.

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Mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro, Michelle disputa uma vaga no Senado nas eleições de 4 de outubro, mesmo dia em que seu enteado Flávio Bolsonaro enfrentará o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na eleição presidencial.

A ex-primeira-dama, 44 anos, "está recebendo tratamento clínico especializado, sem previsão de alta hospitalar", devido a uma "enxaqueca", informou o Hospital DF Star.

Michelle já havia sido tratada por uma enxaqueca dois meses antes, quando lançou sua candidatura ao Senado. A candidata, que comandou o diretório feminino do Partido Liberal (PL), é popular entre as mulheres conservadoras e tem boas chances de conquistar uma vaga, segundo as pesquisas. Esse seria seu primeiro cargo eletivo.

Em junho, Michelle expôs publicamente suas divergências com Flávio Bolsonaro (PL), a quem acusou de desrespeitá-la durante uma discussão sobre as alianças do partido. Embora tenham feito as pazes, alguns setores da direita questionam o apoio morno de Michelle à campanha de seu enteado.

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