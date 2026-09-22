Presidente da Colômbia ordena militarização de Santa Marta

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, ordenou nesta terça-feira (22) a militarização da cidade caribenha de Santa Marta, em meio a uma onda de violência após operações contra um grupo do narcotráfico.

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Na madrugada de hoje, o presidente anunciou que autoridades mataram um coordenador das Autodefesas Conquistadoras da Sierra Nevada (ACSN), que atuam na cidade e em seus arredores, juntamente com 12 de seus colaboradores.

As ACSN são um grupo de origem paramilitar que se financia com o controle das rotas do narcotráfico e com extorsões no Caribe. Sua presença se estende da Sierra Nevada de Santa Marta até o departamento de La Guajira, na fronteira com a Venezuela.

Várias regiões da cidade amanheceram desertas após rumores sobre uma "greve armada" imposta pelas ACSN em resposta à operação militar letal, o que significa restrições ao comércio e à circulação impostas à força por organizações criminosas.

"Dá para sentir a tensão, não saber o que vai acontecer amanhã, muita incerteza", descreveu uma cientista que vive em Santa Marta. "É a primeira vez que algo dessa magnitude acontece. Está tudo fechado", acrescentou sobre o local, onde o transporte público também está parado.

Uma equipe da AFP percorreu Santa Marta hoje e observou um caminhão de carga em chamas em uma estrada, enquanto bombeiros tentavam apagar o fogo. Em outro setor da cidade, onde dezenas de estabelecimentos estavam fechados, um ônibus carbonizado chamava a atenção na rua.

- 'Militarizada' -

Vídeos publicados em redes sociais mostram homens armados percorrendo de moto as ruas de Santa Marta e atirando contra lojas abertas.

"Esses criminosos pretendem incendiar grande parte da região do Caribe, a começar por Santa Marta, onde ameaçaram comerciantes, moradores, caminhoneiros", denunciou hoje De la Espriella em um vídeo.

O presidente ordenou que a cidade costeira seja "militarizada". "Quem não se submeter será abatido, e não vou permitir que continuem obrigando nosso povo a se ajoelhar por meio do terror."

Santa Marta recebe anualmente centenas de milhares de turistas, atraídos, principalmente, por suas praias paradisíacas.

A polícia reforçou nesta terça-feira sua presença nas áreas comerciais da cidade, com unidades antiextorsão e de forças especiais, informou um porta-voz da instituição. Tropas do Exército foram mobilizadas ao longo da estrada que liga a cidade a La Guajira.

De la Espriella anunciou que três pessoas foram detidas em conexão com os eventos. Ele deve participar ainda hoje de uma reunião de segurança com autoridades locais.

No poder desde agosto, o presidente prometeu derrotar os grupos ilegais que se financiam com o narcotráfico, a mineração ilegal e a extorsão, com o apoio de seus aliados Estados Unidos e Israel.

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