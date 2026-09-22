Sánchez diz que controle fronteiriço do Marrocos 'falhou' em Ceuta

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, atribuiu nesta terça-feira (22) a recente crise migratória no enclave norte-africano de Ceuta a uma falha nos controles fronteiriços do Marrocos.

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Mais de 70.000 migrantes entraram em massa em Ceuta entre 30 e 31 de julho. A maioria retornou ao Marrocos nas horas seguintes.

No entanto, vários milhares permanecem no enclave espanhol, onde a situação se deteriorou, com episódios de violência e manifestações quase diárias de moradores.

"Estamos investigando o que aconteceu naqueles dias de julho, mas, ao mesmo tempo, pedimos ao Marrocos que aja e também que dê respostas, porque é evidente que seu controle fronteiriço falhou", afirmou Sánchez em inglês durante uma entrevista à CNN, em Nova York.

Em um discurso no Parlamento em 3 de setembro, Sánchez afirmou que Madri precisava pedir às autoridades marroquinas "explicações e mudanças" para evitar que uma situação semelhante se repita.

Segundo um relatório da polícia espanhola ao qual a AFP teve acesso, o número de policiais marroquinos na passagem da fronteira era "claramente menor do que o habitual".

Desde então, o governo espanhol identificou milhares de migrantes que permanecem em Ceuta para determinar se eles têm direito a solicitar asilo. Os menores desacompanhados não podem ser deportados sumariamente.

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