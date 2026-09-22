Israel critica declaração da França na ONU

Israel respondeu com veemência nesta terça-feira ao presidente da França, Emmanuel Macron, que criticou as ações israelenses na Cisjordânia ao afirmar que o Hamas não atua naquele território, sede da Autoridade Palestina.

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"O absurdo grotesco da declaração de Emmanuel Macron é estarrecedor", manifestou o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que deve discursar na próxima quinta-feira na Assembleia Geral da ONU. "Os terroristas do Hamas realizam ataques contra judeus quase todos os dias. Assassinaram inúmeros civis israelenses em Judeia e Samaria", afirmou, citando o nome bíblico da Cisjordânia, ocupada por Israel em 1967.

Em seu discurso hoje na ONU, Macron criticou a situação humanitária na Faixa de Gaza e as ações de Israel na Cisjordânia: "Observem o que está acontecendo na Cisjordânia, onde há violações todos os dias. Em nome de quê? O Hamas nunca atacou na Cisjordânia. Isso, dia após dia, torna cada vez mais impossível alcançar o respeito ao direito legítimo do povo palestino a existir."

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