San Francisco processa Trump Media por acesso antecipado a publicações no Truth Social

A cidade de San Francisco processou a empresa de mídia do presidente americano Donald Trump por supostamente favorecer o uso de informações privilegiadas ao vender a operadores de Wall Street acesso antecipado às suas publicações.

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O procurador municipal David Chiu apresentou a ação na segunda-feira (21) contra a Trump Media & Technology Group (TMTG), da qual Trump detém 41%.

A TMTG é proprietária do Truth Social, rede que o presidente costuma utilizar para publicar mensagens.

A ação tem como alvo especialmente a Truth API, produto lançado em julho.

O serviço pago, que custa até 100.000 dólares (R$ 511.610) por mês, permite que os assinantes vejam publicações de Trump, do vice-presidente JD Vance e de outras contas influentes uma fração de segundo antes do público em geral.

Esse acesso antecipado dá vantagem às empresas de negociação algorítmica para analisar anúncios que poderiam movimentar os mercados.

Desde o início da guerra com o Irã, por exemplo, os preços do petróleo reagiram fortemente a algumas declarações do presidente no Truth Social.

"É corrupção, pura e simplesmente", afirmou Chiu em um comunicado.

"Os californianos não deveriam ser obrigados a competir com empresas de negociação ricas que compram acesso antecipado a informações capazes de movimentar o mercado", acrescentou.

A cidade invoca a lei da Califórnia contra a concorrência desleal e argumenta que os poupadores cujo dinheiro está investido em fundos de pensão ficam em desvantagem.

Em agosto, duas organizações de mídia americanas, The Intercept e Freedom of the Press Foundation, contestaram o serviço Truth API em um tribunal federal de Nova York.

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