Colômbia e Peru agradecem na ONU criação do Escudo das Américas

A presidente peruana, Keiko Fujimori, e o vice-presidente colombiano, José Manuel Restrepo, agradeceram nesta terça-feira ao presidente americano, Donald Trump, pela criação da aliança de segurança Escudo das Américas.

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Após suas respectivas mudanças de governo, os dois países decidiram se unir à aliança, que passa a contar com 14 membros.

"O Peru se une ao Escudo das Américas com grande determinação e entusiasmo", disse Keiko, durante uma reunião de líderes paralela à Assembleia Geral da ONU, em Nova York. "Aplaudimos sua iniciativa, Sr. presidente."

"Derrotamos dois grupos terroristas - o Sendero Luminoso e o MRTA - mas temos agora um tipo de problema diferente. O crime que enfrentamos não respeita fronteiras, por isso estamos muito felizes em aderir a essa coalizão", acrescentou a presidente.

"Esse tipo de iniciativa é uma forma de preservar nossas democracias, por meio do trabalho na segurança econômica e física", ressaltou Restrepo. “Estamos vivendo um momento nesta região em que podemos trabalhar juntos. Agradecemos."

“A única maneira de acabar com o crime é ser duro com ele”, respondeu Trump.

Fomentada em março pelo presidente americano, a aliança reflete o ciclo conservador na região. Todos os países aliados de Washington se uniram a uma coalizão que compartilha informações e recursos militares para combater o crime organizado e os cartéis do narcotráfico.

Trump deve se reunir com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, que não aderiu ao Escudo, mas que retomou a colaboração com Washington.

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