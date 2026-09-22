Kast critica ONU por não estar "à altura dos desafios dos nossos tempos"

O presidente chileno, José Antonio Kast, acusou a ONU, nesta terça-feira (22), de não enfrentar os desafios desta época e pediu uma reforma de sua estrutura, em discurso na Assembleia Geral das Nações Unidas.

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Kast fez esta crítica após assegurar na Assembleia que não podia ser indiferente diante das guerras que sangram os combatentes e empobrecem o resto do mundo.

O presidente chileno se referia, assim, a conflitos como os que confrontam Estados Unidos e Irã desde fevereiro, e que fizeram disparar os preços do petróleo devido ao fechamento do estratégico Estreito de Ormuz.

"Esta organização não tem estado à altura dos desafios dos nossos tempos. Não se trata apenas de um problema de liderança, presente ou futura, mas também um problema de ação", declarou o presidente de extrema direita.

Kast lembrou que o Chile, assim como a maioria dos países da ONU, precisa importar quase todo o petróleo que consome e sofre o impacto econômico de "guerras que não provocou e que não pode deter".

"As Nações Unidas têm um papel a cumprir e precisam fazê-lo com a firmeza e a energia que até hoje não demonstraram", afirmou, acrescentando que a organização "delibera em excesso e executa com lentidão".

E propôs três medidas para devolver sua eficácia: reduzir a burocracia, suspender as "agendas que não são prioritárias" e reformar o Conselho de Segurança para que suas decisões voltem a ser respeitadas.

Segundo Kast, que participou de sua primeira Assembleia Geral, o auge da inteligência artificial torna ainda mais urgente a necessidade de reformar a ONU.

"As Nações Unidas devem ser capazes de trazer a humanidade para conversar sobre a tecnologia que vai definir este século, antes que tudo seja decidido por um algoritmo", sustentou.

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