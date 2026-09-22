Petróleo fecha em baixa após encontro EUA-Irã

Os preços do petróleo caíram nesta terça-feira, em meio à expectativa de um progresso diplomático no conflito no Oriente Médio, após o anúncio de conversas entre Washington e Teerã paralelas à Assembleia Geral da ONU.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O barril do Brent para entrega em novembro caiu 1,09%, aos US$ 99,25, e o do WTI para outubro recuou 1,24%, aos US$ 94,59.

Os preços do petróleo caminhavam para uma estabilização, mas caíram após o presidente americano informar que representantes de Washington e Teerã haviam tido uma reunião "muito boa" de três horas.

Mas as preocupações com os produtos refinados persistiam, devido a ataques da Ucrânia contra a infraestrutura de energia russa, que se somam às dificuldades no Golfo.

Donald Trump disse hoje ser favorável a uma proibição das exportações de diesel americano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/ni/ad/lb