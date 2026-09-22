Chanceler do Irã deu a enviado dos EUA condições para reabertura de Ormuz

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu, nesta terça-feira (22), com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e o informou sobre as condições de Teerã para a reabertura do Estreito de Ormuz, reportou a mídia iraniana.

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Segundo a agência estatal de notícias Irib, Araghchi disse a Witkoff que as demandas de Teerã incluem "a suspensão imediata do bloqueio naval (dos Estados Unidos a portos iranianos), o pronto pagamento de todos os ativos iranianos que estão congelados, e o fim da guerra em todas as frentes de resistência".

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