Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chanceler do Irã deu a enviado dos EUA condições para reabertura de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2026 17:16

compartilhe

O chanceler do Irã, Abbas Araghchi, se reuniu, nesta terça-feira (22), com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York, e o informou sobre as condições de Teerã para a reabertura do Estreito de Ormuz, reportou a mídia iraniana.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a agência estatal de notícias Irib, Araghchi disse a Witkoff que as demandas de Teerã incluem "a suspensão imediata do bloqueio naval (dos Estados Unidos a portos iranianos), o pronto pagamento de todos os ativos iranianos que estão congelados, e o fim da guerra em todas as frentes de resistência".

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-dc/rmb/lbf/mvl/mvv

Tópicos relacionados:

diplomacia eua guerra ira nova-york onu servicos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay