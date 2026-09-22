Zelensky está disposto a deter ataques contra instalações de energia se Rússia fizer o mesmo

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse, nesta terça-feira (22), ao seu homólogo americano, Donald Trump, que está "pronto" para pôr fim aos ataques contra instalações energéticas russas caso Moscou faça o mesmo com seus bombardeios na Ucrânia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com Trump, "falamos sobre uma moratória energética", declarou Zelensky durante uma coletiva de imprensa à margem da Assembleia Geral da ONU. "Não queremos entrar em detalhes, mas estamos preparados para uma moratória (...) desde que eles (os russos) não ataquem nossas infraestruturas de energia, de aquecimento, de eletricidade nem nossas reservas de água”, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Dt/vl/ad/nn/mvv