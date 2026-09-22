Anthropic lança nova versão de Claude em meio a debate sobre a IA

A Anthropic lançou, nesta terça-feira (22), uma nova versão de sua inteligência artificial, Claude, dias depois de seu diretor-executivo, Dario Amodei, pedir a desaceleração do desenvolvimento da IA, gerando um debate mundial sobre a necessidade de salvaguardas mais estritas.

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O lançamento do Opus 5.5 ocorre enquanto o medo de perder o controle da IA domina a Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York.

Na segunda-feira, mais de 20 chefes de Estado pediram na ONU testes obrigatórios para estes sistemas, enquanto o presidente americano, Donald Trump, rejeitou, nesta terça, qualquer "projeto globalista" de controle da tecnologia.

Amodei e o máximo dirigente da OpenAI, Sam Altman, têm previsto se dirigir ao Conselho de Segurança da ONU na quarta-feira.

Após incidentes reportados em julho, nos quais os modelos da Anthropic e da OpenAI escaparam de seus ambientes de testes para se infiltrar na internet, ambas as empresas sediadas em San Francisco interromperam brevemente o trabalho em seus novos sistemas de IA.

Em 12 de setembro, Amodei pediu desacelerar a melhoria da IA, um apelo ao qual Altman e Elon Musk, da xAI, se somaram rapidamente, e que foi objeto de deboche por parte de Trump, que qualificou as advertências como "boatos".

O Opus 5.5 é o primeiro modelo lançado desde então.

A Anthropic também destacou que, segundo seus próprios testes, o Opus 5.5 é o modelo com melhor desempenho em alinhamento que avaliou até agora, ou seja, em que medida se ajusta à intenção e aos valores de seus desenvolvedores.

Nestes testes, o Opus 5.5 tentou infringir as regras pré-fixadas "cerca de 85% menos" que o Opus 5.

Mas o modelo também deu indícios de que frequentemente suspeita que está sendo avaliado, o que dificulta prever como se comportará em uso real, admitiu a empresa.

Com um preço 20% inferior ao do antecessor, Opus 5, o Opus 5.5 também usa menos potência de cálculo e responde pelo menos 30% mais rápido.

O lançamento ocorre semanas antes do aguardado lançamento na bolsa da Anthropic, com a empresa sob pressão para gerar receita sobre investimentos robustos em meio à forte concorrência de parte de modelos de baixo custo, especialmente os chineses.

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