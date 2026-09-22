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Frente à 'lei da selva', Macron pede que mundo se mantenha 'firme junto à ONU'

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AF
AFP
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Repórter
22/09/2026 16:04

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O presidente da França, Emmanuel Macron, alertou, nesta terça-feira (22), contra o "retorno da lei da selva" no mundo e pediu aos países que se mantenham "firmes junto à ONU".

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"A questão que se coloca para nós, de forma muito simples, é se queremos viver nesse estado de natureza, com uma espécie de retorno da lei da selva, ou em uma sociedade internacional civilizada", declarou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

"Nosso dever, agora mais do que nunca, é nos mantermos firmes ao lado das Nações Unidas para, justamente, decidirmos juntos o que é de interesse comum", acrescentou.

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vl/rh/vla/mel/dga/atm/yr/mvv

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