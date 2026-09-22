Presidente da Turquia critica na ONU políticas de neutralidade de gênero

As crianças e as estruturas familiares tradicionais estão sendo atacadas pelas políticas globais de neutralidade de gênero, declarou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU.

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"As políticas globais de neutralização de gênero (...) se transformaram em um cerco que tem como alvo as crianças inocentes, assim como a instituição da família", afirmou o líder islâmico-conservador em seu discurso.

"Só podemos romper este cerco protegendo a família formada por mulheres e homens", acrescentou. "A Turquia continuará tomando iniciativas para proteger as famílias e as crianças, apesar dos ataques de grupos lobistas".

Em 13 de setembro, a Turquia lançou uma ampla ofensiva contra a minoria LGBTQ, com operações destinadas a prender 162 ativistas e integrantes dessa comunidade, em uma medida que o governo afirmou ter como objetivo proteger "as crianças e a instituição da família".

A ofensiva desencadeou protestos dentro e fora do país e foi condenada por organizações internacionais de direitos humanos, pela ONU e pela União Europeia.

A comunidade LGBTQ tem sido alvo de ataques de Erdogan, que a descreveu como um "movimento desviante" de "pervertidos", e a tachou como responsável pela queda da taxa de natalidade na Turquia.

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