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Trump diz ser a favor de proibir a exportação de diesel dos EUA

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AFP
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Repórter
22/09/2026 15:28

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou nesta terça-feira (22) seu apoio a uma proibição da exportação de diesel, após a disparada dos preços do combustível em decorrência da guerra no Oriente Médio.

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"Eu disse: 'Não enviemos o diesel'. Produzimos muito diesel. Isso pode ter um pequeno efeito" sobre o preço recorde desse combustível nos Estados Unidos, disse Trump a repórteres à margem da Assembleia Geral da ONU.

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dk-jz/mel/aa

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