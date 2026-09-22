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Atriz Hayden Panettiere morreu por mistura de fentanil e outras substâncias, segundo autoridades

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AFP
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Repórter
22/09/2026 15:18

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A atriz Hayden Panettiere, conhecida por seus papéis nas séries de televisão "Heroes" e "Nashville", morreu em decorrência dos efeitos de uma mistura de fentanil, relaxantes e antipsicóticos, revelaram as autoridades nesta terça-feira (22). 

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Panettiere morreu aos 36 anos em 16 de agosto em Greenville, Carolina do Sul. 

A autópsia não revelou sinais de trauma que pudessem ter contribuído para sua morte, de acordo com o departamento legista do condado de Greenville. 

"A causa da morte foi determinada como sendo os efeitos tóxicos do fentanil, 4-ANPP, alprazolam, metocarbamol e quetiapina", afirmou. 

Sua morte foi considerada "acidental". 

O fentanil é um opioide sintético extremamente potente, usado na medicina para dores intensas, mas também produzido de forma ilícita e associado ao aumento de mortes por overdose nos Estados Unidos. 

A quetiapina é um antipsicótico, às vezes prescrito para esquizofrenia, transtorno bipolar e depressão, enquanto o metocarbamol é um relaxante muscular. O alprazolam é um ansiolítico.

Panettiere foi encontrada morta em um apartamento em Greenville por seu namorado, Brian Hickerson, e seu irmão, Zach, segundo a mídia local.

As autoridades investigam o caso, um processo que pode ter como objetivo determinar quem forneceu as substâncias.

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pr/atm/aa

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