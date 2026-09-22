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Trump anuncia que autoridades dos EUA e do Irã se reuniram nesta terça na ONU

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AF
AFP
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Repórter
22/09/2026 15:18

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O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (22) que autoridades iranianas e americanas se reuniram à margem da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. 

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"Foi uma reunião de três horas", disse o presidente americano a jornalistas. Ele descreveu o encontro como "muito bom" e afirmou que planeja outro diálogo "em um futuro muito próximo".

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bur-jz/mel/aa

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