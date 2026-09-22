Venezuelanos protestam em Caracas contra participação de Delcy Rodríguez na Assembleia Geral da ONU

"Ela não nos representa!", gritavam em uníssono cerca de 50 venezuelanos nesta terça-feira (22), durante um protesto em Caracas contra a participação da presidente interina, Delcy Rodríguez, na Assembleia Geral da ONU e sua agenda diplomática em Nova York.

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Rodríguez assumiu o poder em janeiro após a captura do então presidente, Nicolás Maduro, em uma operação dos Estados Unidos.

Ela governa sob pressão de Washington e, após anos de isolamento, vem gradualmente restabelecendo relações com governos, empresas e organizações internacionais.

Cerca de 50 opositores se reuniram em frente à sede do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Eles acusam as Nações Unidas de "legitimar" Rodríguez e rejeitam a "tutela" dos Estados Unidos, que, segundo eles, marginaliza a prometida transição democrática.

"Não queremos mais essa tutela; ela está nos prejudicando", exclamou Nuris Medina, uma advogada de 65 anos.

Os manifestantes exibiram faixas com críticas a Rodríguez e Washington, com mensagens como "Delcy se ajoelha diante do império" e "A Venezuela tem voz e não é a de Delcy", tanto em espanhol quanto em inglês.

Após chegar a Nova York na segunda-feira, Rodríguez reuniu-se com representantes do Fundo Monetário Internacional e de outras organizações multilaterais.

Em seguida, foi recebida pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, para uma saudação protocolar.

A presidente está presente no debate geral desta terça-feira e se reunirá com Donald Trump à noite. Seu discurso na Assembleia Geral está agendado para quarta-feira.

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