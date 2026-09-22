Presidente da LaLiga responde a críticas do Real Madrid contra arbitragem

O presidente da LaLiga espanhola, Javier Tebas, respondeu nesta terça-feira (22) às críticas do Real Madrid à arbitragem no clássico contra o Atlético de Madrid, no último fim de semana.

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Em mensagem publicada na rede social X, Tebas escreveu que "um erro de arbitragem não comprova uma conspiração, que não vira verdade ao repetir isso durante anos".

O presidente da LaLiga reagiu dessa forma às críticas do Real Madrid à arbitragem após a derrota por 2 a 1 no clássico contra o Atlético de Madrid, no domingo, pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol.

O técnico madridista, José Mourinho, considerou que as não expulsões de Cristian Romero e Lee Kang-in, do Atlético, por entradas em Jude Bellingham e Federico Valverde, respectivamente, foram um fator crucial na partida.

"Sugerir que os árbitros agem contra o Real Madrid é viver em outra galáxia", acrescentou Tebas, em mais um episódio do conflito que o presidente da LaLiga e o Real Madrid protagonizam há tempos.

"Essa narrativa serve de álibi para encobrir outras carências visíveis nestas primeiras partidas da temporada", afirmou o dirigente.

"É mais cômodo apontar uma conspiração do que explicar o que acontece em campo", acrescentou.

- "Grave e incompreensível" -

Essas críticas provocaram uma resposta do Real Madrid: "Nosso clube considera intolerável que o presidente da LaLiga utilize sua posição institucional para continuar desqualificando e atacando o Real Madrid da maneira como faz".

"Sua última declaração é especialmente grave e incompreensível, imprópria para um gestor", acrescentou o clube em um comunicado.

Tebas "reage contra o nosso clube, permitindo-se ainda avaliar a nossa estratégia esportiva, algo que é um completo absurdo e uma irresponsabilidade", afirmou a diretoria merengue.

O presidente da LaLiga, que publicou sua mensagem em resposta a um artigo do portal conservador El Debate, muito crítico em relação à organizadora do Campeonato Espanhol e aos árbitros, também reprovou a postura do Real Madrid.

"Estamos em setembro e já consideram a LaLiga adulterada. Ninguém com bom senso acredita mais na desculpa de sempre", disse Tebas.

"O Real Madrid é importantíssimo para a LaLiga. Mas afirmar que 'a LaLiga não vale nada' sem ele reflete o desprezo pelos demais clubes, suas torcidas e suas histórias. A competição não pertence a ninguém", concluiu.

O Real Madrid considerou que Tebas "continua prejudicando a imagem da nossa competição e do futebol espanhol no mundo", antes de exigir uma mudança no comando do campeonato.

"Diante desse comportamento inadequado e persistente, entendemos que a competição profissional de futebol na Espanha precisa urgentemente de um dirigente capaz de administrá-la e de desenvolver todo o seu potencial, com o dever elementar de neutralidade", concluiu o clube.

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