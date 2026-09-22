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EUA construirá duas novas bases militares no sul e leste da Groenlândia

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2026 14:28

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As duas bases militares que os Estados Unidos construirão na Groenlândia estão localizadas no sul e no leste do território, de acordo com o acordo de segurança assinado nesta terça-feira (22) entre a ilha ártica, Washington e Copenhague. 

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No início do ano, o presidente americano, Donald Trump, provocou uma crise com seus aliados na Europa ao ameaçar tomar este território autônomo dinamarquês no Ártico, uma posição estratégica e rica em recursos. 

Estados Unidos, Dinamarca e Groenlândia assinaram um acordo de 10 páginas em Nova York, à margem da Assembleia Geral da ONU. Este pacto concede a Washington o controle sobre a segurança deste território. 

"Os Estados Unidos estarão autorizados a estabelecer uma zona de defesa adicional em Narsarsuaq (sul) e Mestersvig (leste)", de acordo com o Artigo 4 do texto, que especifica que Washington também pode modernizar e expandir sua única base ativa, Pituffik, localizada no norte da ilha. 

O texto reconhece a soberania e a integridade territorial do reino da Dinamarca e o direito do povo groenlandês à autodeterminação.

Uma seção destinada a impedir que rivais dos EUA, como China e Rússia, estabeleçam uma base no Ártico, proíbe países que não sejam membros da Otan ou da União Europeia de participarem em setores estratégicos na ilha. 

O acordo também estipula que a Groenlândia, um território com 57.000 habitantes, permanecerá sujeita a esses termos mesmo que conquiste a independência da Dinamarca e deverá permanecer na Otan ou aderir a ela "se necessário". 

Um pacto de defesa de 1951, atualizado em 2004, já permitia aos Estados Unidos reforçar sua presença militar na ilha, desde que notificassem Dinamarca e Groenlândia com antecedência.

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cbw/cjc/thm/erl/pb-an/pb/aa

Tópicos relacionados:

defesa dinamarca diplomacia eua groenlandia

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