Valverde sofre entorse no tornozelo e está fora dos amistosos do Uruguai

O meio-campista Federico Valverde, do Real Madrid, sofreu uma "entorse de grau 3" no tornozelo esquerdo, informou o clube espanhol nesta terça-feira (22), e está fora dos próximos amistosos da seleção do Uruguai.

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O jogador recebeu um pisão do sul-coreano Lee Kang-in durante a derrota do time merengue no clássico contra o Atlético de Madrid por 2 a 1 no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, no estádio Metropolitano.

O Real Madrid informou inicialmente que Valverde teve um "traumatismo severo", mas novos exames realizados nesta terça-feira revelaram "uma entorse de grau 3 no tornozelo esquerdo".

O clube não informa o tempo de afastamento do jogador, embora esse tipo de lesão possa exigir até seis semanas de recuperação, ou até mais.

Um porta-voz da Associação Uruguaia de Futebol (AUF) confirmou à AFP que Valverde não participará da excursão pela Ásia, na qual Diego Forlán estreará como técnico da 'Celeste'.

Nos próximos dias, o Uruguai fará três amistosos: contra Japão, Coreia do Sul e Índia.

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