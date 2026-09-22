Trump rejeita regulamentação internacional da IA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU, os apelos por um marco regulatório internacional para a inteligência artificial (IA), acusando aqueles que o defendem de fazerem parte de um "esquema globalista" para controlar a tecnologia.

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Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Trump também anunciou que o governo americano passaria a usar o termo "superinteligência" para se referir à IA.

"Soa muito melhor" do que "inteligência artificial" e é "muito mais adequado", declarou Trump em seu discurso.

Em relação à regulamentação, ele afirmou rejeitar "qualquer tentativa de construir um projeto globalista para controlar a inteligência artificial", mesmo com o aumento dos apelos por um controle coordenado da IA.

"Toda grande tecnologia nova traz desafios, e a superinteligência não é exceção", disse ele. O republicano tem se oposto veementemente à implementação de medidas de segurança para a tecnologia.

Na segunda-feira, líderes de mais de 20 países, incluindo Canadá, Alemanha e Austrália, pediram uma supervisão mais rigorosa dessa tecnologia e a possível criação, sob os auspícios da ONU, de um órgão regulador internacional.

Nem a China nem os Estados Unidos, ambos superpotências em IA, assinaram o apelo.

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