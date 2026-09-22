Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump rejeita regulamentação internacional da IA

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2026 13:52

compartilhe

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rejeitou nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU, os apelos por um marco regulatório internacional para a inteligência artificial (IA), acusando aqueles que o defendem de fazerem parte de um "esquema globalista" para controlar a tecnologia. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, Trump também anunciou que o governo americano passaria a usar o termo "superinteligência" para se referir à IA. 

"Soa muito melhor" do que "inteligência artificial" e é "muito mais adequado", declarou Trump em seu discurso. 

Em relação à regulamentação, ele afirmou rejeitar "qualquer tentativa de construir um projeto globalista para controlar a inteligência artificial", mesmo com o aumento dos apelos por um controle coordenado da IA. 

"Toda grande tecnologia nova traz desafios, e a superinteligência não é exceção", disse ele. O republicano tem se oposto veementemente à implementação de medidas de segurança para a tecnologia. 

Na segunda-feira, líderes de mais de 20 países, incluindo Canadá, Alemanha e Austrália, pediram uma supervisão mais rigorosa dessa tecnologia e a possível criação, sob os auspícios da ONU, de um órgão regulador internacional. 

Nem a China nem os Estados Unidos, ambos superpotências em IA, assinaram o apelo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

aue-jz/mel/lbf/dga/aa

Tópicos relacionados:

eua ia onu politica trump

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay