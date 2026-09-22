Irã endureceu condições para fim da guerra com EUA, diz porta-voz da Guarda Revolucionária

O Irã "endureceu" suas condições para o fim da guerra com os Estados Unidos, após o acordo firmado em junho não ter conseguido impedir a retomada das hostilidades, declarou o porta-voz da Guarda Revolucionária em entrevista à AFP nesta terça-feira (22).

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"Eles quebraram o acordo e cometeram outro ato atroz. É por isso que endurecemos nossas condições", explicou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hossein Mohebi, em uma entrevista incomum concedida em Teerã.

Mohebi afirmou que os Estados Unidos "não podem violar unilateralmente, quando bem entenderem, um acordo que eles mesmos assinaram" e que Washington agora não tem outra opção senão aceitar as condições.

No memorando de entendimento de junho, o Irã exigiu que os Estados Unidos suspendessem as sanções contra seu setor petrolífero, encerrassem o bloqueio naval, descongelassem os fundos iranianos apreendidos no exterior e pusessem fim à guerra em todas as frentes, incluindo o Líbano.

Após o colapso do acordo, Mohebi declarou que seu país agora exige a liberação integral de US$ 24 bilhões (R$ 122,7 bilhões) em ativos iranianos congelados antes da retomada das negociações, em vez de um processo por etapas.

O porta-voz acrescentou que a questão do Iêmen está agora entre as suas exigências.

"Agora exigimos que o levantamento do bloqueio ao Iêmen seja incluído no acordo", disse, referindo-se às restrições que a coalizão liderada pela Arábia Saudita impõe há uma década a portos e aeroportos administrados pelos houthis, um grupo aliado do Irã.

Mohebi alertou que o Irã intensificará sua resposta caso os Estados Unidos lancem novos ataques.

"Se eles agirem de forma imprudente e a história se repetir, nossa resistência, sem dúvida, se intensificará, fortalecida pela experiência adquirida. Desta vez, não nos limitaremos à retaliação; adotaremos uma postura ofensiva, e os Estados Unidos se arrependerão de suas ações e sofrerão uma humilhação maior do que nunca", afirmou o porta-voz militar.

Além disso, o porta-voz indicou que a Guarda Revolucionária rejeita qualquer diálogo direto com os Estados Unidos, já que esse papel cabe aos diplomatas iranianos.

"Os americanos tentaram entrar em contato conosco, mas recusamos qualquer contato. Nossos contatos com o inimigo, enquanto ele permanecer hostil, se limitam a armas", acrescentou.

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