'Fui artilheiro nas grandes competições', diz Mbappé em 'campanha' pela Bola de Ouro
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Kylian Mbappé, na disputa pela Bola de Ouro apesar de uma temporada sem títulos pelo Real Madrid e da eliminação da França na semifinal da Copa do Mundo, reiterou o caráter individual do troféu, que premia a capacidade de um jogador de "deslumbrar".
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"Não vão anunciar uma equipe dentro do envelope. Vão anunciar um jogador. (...) A capacidade de ter um bom desempenho individual e de deslumbrar é o que marca as pessoas para um troféu como a Bola de Ouro", afirmou em entrevista à rádio RFI nesta terça-feira (22).
"Fui o artilheiro de todas as grandes competições e acho que pode ser um bom ano para mim", acrescentou.
Mbappé liderou a artilharia do Campeonato Espanhol (25 gols) e da Liga dos Campeões (15 gols) na temporada passada, assim como da Copa do Mundo de 2026 (10 gols), torneio do qual se tornou o maior artilheiro da história (22 gols em três edições).
Seus principais concorrentes são o também francês Ousmane Dembélé, que recebeu o prêmio no ano passado, e o astro argentino Lionel Messi, finalista do Mundial disputado na América do Norte.
A Bola de Ouro será entregue no dia 26 de outubro, em uma cerimônia em Londres.
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