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Trump anuncia que EUA usará o termo 'superinteligência' para se referir à IA

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AF
AFP
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Repórter
22/09/2026 12:47

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O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (22), na Assembleia Geral da ONU, que os Estados Unidos começarão a usar o termo "superinteligência" para se referir à inteligência artificial (IA). 

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"Soa muito melhor" do que "inteligência artificial" e é "muito mais adequado", declarou Trump em seu discurso.

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aue-jz/mel/aa

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