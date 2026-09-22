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Isack Hadjar voltará a correr no GP do Azerbaijão de F1

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2026 12:47

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O piloto francês Isack Hadjar voltará a correr no Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, no próximo fim de semana, anunciou a Red Bull nesta terça-feira (22).

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Hadjar, de 21 anos, perdeu as últimas três etapas do Mundial (Países Baixos, Itália e Espanha), depois de sofrer uma lesão no punho durante um treino nas férias de verão.

"Após ter se recuperado satisfatoriamente de sua lesão no punho, Isack voltará à ação no circuito urbano de Baku na quinta-feira", anunciou a Red Bull em comunicado.

Durante sua ausência, o segundo carro da escuderia austríaca foi pilotado pelo neozelandês Liam Lawson, que somou 14 pontos.

Lawson voltará à Racing Bulls, equipe irmã da Red Bull.

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nb/bdx/ig/bc/bsp/mcd/mab/cb/yr

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