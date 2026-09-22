Trump convida todos os Estados-membros do TPI a se retirarem do órgão

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta terça-feira (22) que todos os Estados-membros do Tribunal Penal Internacional (TPI) se retirem do órgão, que ele acusou de estar "fora de controle", durante um discurso na Assembleia Geral da ONU.

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"Os Estados Unidos se opõem igualmente a esta instituição fora de controle, o Tribunal Penal Internacional", declarou ele do púlpito da ONU. "Exorto todos os Estados-membros do TPI a se retirarem oficial e imediatamente", acrescentou.

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