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Cuba 'cairá', diz Trump na ONU

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AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2026 12:35

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22) que Cuba "cairá", sem explicar como, após reiterar que seu governo quer uma "mudança fundamental" na ilha. 

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"O regime comunista está sob intensa pressão, a mais intensa que já enfrentou. [Cuba] cairá", declarou o presidente americano.

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jz-aue/mel/aa

Tópicos relacionados:

cuba diplomacia eua onu

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