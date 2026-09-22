Gonzalo Plata, do Flamengo, é cortado da seleção do Equador por lesão

O atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, foi cortado da seleção do Equador para o amistoso contra a Coreia do Sul, que marcará a estreia do técnico argentino Marcelo Gallardo, informou a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) nesta terça-feira (22).

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Além de Plata, também foi cortado por questões físicas o centroavante Kevin Rodríguez, do Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

A FEF ainda não informou se Gallardo convocará substitutos.

Os dois jogadores, que disputaram a última Copa do Mundo, apresentaram lesões musculares e não vão jogar contra a Coreia do Sul na próxima quinta-feira, em Suwon.

Plata foi diagnosticado com uma "lesão muscular funcional", enquanto Rodríguez teve um problema na parte posterior da coxa, informou a FEF em comunicado.

"Ambos permanecerão em seus respectivos clubes para dar continuidade ao planejamento de fisioterapia estabelecido por seus departamentos médicos", explicou a federação.

Após o amistoso contra a Coreia do Sul, o Equador vai participar da Copa Kirin, na qual enfrentará o Japão no dia 1º de outubro e, em caso de vitória, fará a final contra Nova Zelândia ou Panamá.

Na primeira convocação de Gallardo, também ficaram de fora por lesão o meio-campista Moisés Caicedo e os defensores Joel Ordóñez e Piero Hincapié.

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