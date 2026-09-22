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UE renova sanções contra Moscou, mas concorda em isentar dois oligarcas russos

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AFP
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Repórter
22/09/2026 12:35

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Os países da União Europeia concordaram, nesta terça-feira (22), em prolongar as sanções contra a Rússia, mas removeram os oligarcas russos Alisher Usmanov e Mikhail Fridman da lista, disseram duas fontes diplomáticas à AFP. 

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A Letônia concordou em se abster para permitir o acordo, após se opor categoricamente à remoção dos nomes desses oligarcas, acrescentaram as fontes.

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del/ec/erl/an/aa

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