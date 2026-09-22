Último baleeiro da Islândia ameaça processar governo em caso de proibição à caça de baleias
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O chefe do último baleeiro em atividade na Islândia declarou nesta terça-feira (22) à AFP que processará o governo se este proibir a caça às baleias.
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O governo da Islândia, um dos poucos países, junto com Japão e Noruega, que ainda permitem a caça comercial de baleias, planeja apresentar em 2027 um projeto de lei que poderá pôr fim à essa prática nesta ilha do Atlântico Norte.
Em uma entrevista à AFP, o diretor-geral da empresa Hvalur, Kristján Loftsson, assegurou que apresentará uma ação judicial caso uma proibição seja adotada.
"Já não vamos caçar baleias", mas "processaremos o governo e exigiremos uma indenização importante", afirmou o islandês de 83 anos.
"Não acho que vão se atrever a fazer isso", disse.
"Isso vai lhes custar muito dinheiro. Esses ministros não estão nem aí, porque não são eles que pagam", acrescentou.
O Ministério da Indústria da Islândia afirma levar em conta duas considerações para o projeto de lei: os interesses comerciais do país, já que a atividade é pouco rentável, e a proteção dos animais.
Loftsson está convencido de que a caça de baleias continuará na Islândia.
Outras propostas semelhantes já foram apresentadas e "acabaram não levando a nada", disse.
Hvalur emprega 150 pessoas em alta temporada e entre 40 a 50 no resto do ano.
A caça da baleia-fin geralmente ocorre entre o início de junho e setembro.
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