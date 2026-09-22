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Acordo entre Rússia e Ucrânia será alcançado 'rapidamente', diz Trump na ONU

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AFP
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Repórter
22/09/2026 12:10

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse à Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22) que um acordo entre Rússia e Ucrânia para pôr fim à guerra será alcançado "rapidamente", antes do esperado.

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"Estamos trabalhando em estreita colaboração com os líderes da Rússia e da Ucrânia, e vamos chegar a um acordo. Acho que isso vai acontecer mais rápido do que as pessoas imaginam. Eles estão fartos", disse Trump.

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dk-jz/dga/aa

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