Trump diz que precisa decidir entre chegar a um acordo com o Irã ou mandá-lo 'para o inferno'

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (22) que precisa escolher entre chegar a um acordo com o Irã ou mandar esse país "para o inferno", em um discurso perante a Assembleia Geral da ONU.

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"Acredito que chegaremos a um acordo logo após as eleições" de meio de mandato marcadas para novembro nos Estados Unidos, acrescentou o presidente americano.

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