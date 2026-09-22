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Trump diz que precisa decidir entre chegar a um acordo com o Irã ou mandá-lo 'para o inferno'

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AF
AFP
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Repórter
22/09/2026 11:58

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (22) que precisa escolher entre chegar a um acordo com o Irã ou mandar esse país "para o inferno", em um discurso perante a Assembleia Geral da ONU. 

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"Acredito que chegaremos a um acordo logo após as eleições" de meio de mandato marcadas para novembro nos Estados Unidos, acrescentou o presidente americano.

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aue-jz/dga/aa

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