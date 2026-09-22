Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Irã 'intensificará' resposta caso EUA lance novos ataques, diz à AFP porta-voz da Guarda Revolucionária

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
22/09/2026 11:58

compartilhe

O Irã intensificará sua resposta caso os Estados Unidos lancem novos ataques contra a República Islâmica, que endureceu suas condições para o fim da guerra após o fracasso do acordo firmado com Washington em junho, declarou à AFP o porta-voz da Guarda Revolucionária. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"Se agirem de forma imprudente e a história se repetir, nossa resistência, sem dúvida, se intensificará, fortalecida pela experiência adquirida. Desta vez, não nos limitaremos a retaliar; adotaremos uma postura ofensiva, e os Estados Unidos se arrependerão de suas ações e sofrerão uma humilhação ainda maior", afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hossein Mohebi, em entrevista à AFP.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ap-mz/smw/an/pb/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay