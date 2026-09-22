Irã 'intensificará' resposta caso EUA lance novos ataques, diz à AFP porta-voz da Guarda Revolucionária

O Irã intensificará sua resposta caso os Estados Unidos lancem novos ataques contra a República Islâmica, que endureceu suas condições para o fim da guerra após o fracasso do acordo firmado com Washington em junho, declarou à AFP o porta-voz da Guarda Revolucionária.

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"Se agirem de forma imprudente e a história se repetir, nossa resistência, sem dúvida, se intensificará, fortalecida pela experiência adquirida. Desta vez, não nos limitaremos a retaliar; adotaremos uma postura ofensiva, e os Estados Unidos se arrependerão de suas ações e sofrerão uma humilhação ainda maior", afirmou o porta-voz da Guarda Revolucionária, Hossein Mohebi, em entrevista à AFP.

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