Lula na ONU: 'Somos todos reféns do imobilismo' do Conselho de Segurança

O mundo está refém do imobilismo do principal órgão das Nações Unidas, o Conselho de Segurança, afirmou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em seu discurso na Assembleia Geral da ONU nesta terça-feira (22).

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"Somos todos reféns do imobilismo de um Conselho de Segurança que não cumpre o seu papel", disse Lula, o primeiro líder mundial a discursar na sessão de debates da reunião anual da ONU.

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