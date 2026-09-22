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Secretário-geral da ONU cita o 'espectro de uma limpeza étnica' na Cisjordânia ocupada

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AFP
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Repórter
22/09/2026 10:46

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A expansão dos assentamentos na Cisjordânia ocupada está prejudicando as perspectivas de paz entre israelenses e palestinos, ao mesmo tempo em que desperta o "espectro da limpeza étnica", advertiu nesta terça-feira (22) o secretário-geral da ONU, António Guterres.

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"A violência, o deslocamento forçado e a expansão de assentamentos por Israel na Cisjordânia ocupada estão destruindo o caminho para a paz e trazendo à tona o espectro da limpeza étnica. Não podemos permitir que a solução de dois Estados desapareça diante dos nossos olhos”, disse ao abrir a Assembleia Geral da ONU.

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gw-jz/dga/fp/aa

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