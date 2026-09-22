Secretário-geral da ONU pede que EUA e China cooperem diante dos desafios da IA

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira (22) que Estados Unidos e China cooperem para enfrentar os desafios impostos pela inteligência artificial (IA).

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"Os governos com as maiores capacidades em IA têm as maiores responsabilidades diante da humanidade. É preciso estabelecer canais de diálogo, transparência, confiança e cooperação", afirmou Guterres.

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