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Secretário-geral da ONU pede que EUA e China cooperem diante dos desafios da IA

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AFP
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Repórter
22/09/2026 10:46

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O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu nesta terça-feira (22) que Estados Unidos e China cooperem para enfrentar os desafios impostos pela inteligência artificial (IA). 

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"Os governos com as maiores capacidades em IA têm as maiores responsabilidades diante da humanidade. É preciso estabelecer canais de diálogo, transparência, confiança e cooperação", afirmou Guterres.

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gw-jz/dga/aa/fp

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