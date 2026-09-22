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Secretário-geral da ONU diz que grandes petrolíferas tratam atmosfera como 'depósito de lixo'

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AF
AFP
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Repórter
22/09/2026 10:46

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As grandes empresas petrolíferas mundiais vêm tratando a atmosfera como um "depósito de lixo", afirmou nesta terça-feira (22) o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, na abertura da Assembleia Geral da organização.

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"Sabemos que os interesses dos combustíveis fósseis não vão se afastar por conta própria. Durante décadas, as grandes petrolíferas trataram a atmosfera como um depósito de lixo e lucraram com as consequências", disse Guterres, que está no fim de seu mandato.

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gw-jz/dga/yr/aa

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